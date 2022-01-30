Esenyurt’ta hareketli dakikalar kamerada

Esenyurt’ta dur ihtarına uymayan şüpheliler, polisin üzerine aracı sürüp kaçtı. Polisin tekerlerine ateş ederek durdurmaya çalıştığı araç daha sonra terk edilmiş olarak bulunurken, araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olay, Esenyurt’ta dün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre polis, 06 BOD 506 plakalı araç içindeki şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Şahıslar, görevli memurlara silah gösterdikten sonra kaçarken bir yaya ve polise çarptı. Ara sokaklarda şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheliler 2 vatandaşın aracına çarptı. Polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu şüphelilerin aracının lastiği patladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bir ara sokakta bulundu. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Çocukların canını hiçe saydılar

Şahıslar ara sokaklarda kaçışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin sokak arasında yürüyen çocukların yanından hızla geçtikleri görüldü. Olay sırasında park halindeki aracına çarpılan Metin Balkan, “Polislerle şüpheliler arasında bir çatışma oldu. Şüpheliler kaçarken aracıma çarptı. O sırada Allah’tan çocuk yokmuş yolda. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Arabamızı yaptıracağız bir şekilde. Başka araçlarda da zarar var” dedi.