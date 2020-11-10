Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 734.Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda baskın yaptıkları bir adreste bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerinin adrese girmesiyle birlikte ateş açtı. Evin bulunduğu bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ile birlikte bahse konu adrese çok sayıda takviye ekip ve özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin adreste yaptığı uzun uğraşlar sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aranan silahlı 2 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Ekiplerin evde yapmış olduğu arama sonrası adreste bir miktar uyuşturucu madde ve satımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin adresteki çalışması devam ederken yakalanan iki şüpheli emniyete götürüldü.
Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
ESENYURT’TA GECE SAATLERİNDE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN OPERASYON DÜZENLEDİĞİ BİR ADRESTE BULUNAN ŞÜPHELİLER POLİSLERE ATEŞ AÇTI. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ SEVK EDİLEREK BASKIN YAPILAN EVDEKİ SİLAHLI 2 ŞÜPHELİ EKİPLER TARAFINDAN EVDE YAKALANARAK GÖZ ALTINA ALINDI. OLAY, ESENYURT SÜLEYMANİYE MAHALLESİ 734.SOKAK’TA BULUNAN BİR APARTMANDA YAŞANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN GECE SAATLERİNDE DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BASKIN YAPTIKLARI BİR ADRESTE BULUNAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN ADRESE GİRMESİYLE BİRLİKTE ATEŞ AÇTI. EVİN BULUNDUĞU BİNA VE ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALAN POLİS EKİPLERİ İLE BİRLİKTE BAHSE KONU ADRESE ÇOK SAYIDA TAKVİYE EKİP VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ. ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN ADRESTE YAPTIĞI UZUN UĞRAŞLAR SONRASI UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI GEREKÇESİYLE ARANAN SİLAHLI 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZ ALTINA ALINDI. EKİPLERİN EVDE YAPMIŞ OLDUĞU ARAMA SONRASI ADRESTE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE VE SATIMINDA KULLANILAN HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. EKİPLERİN ADRESTEKİ ÇALIŞMASI DEVAM EDERKEN YAKALANAN İKİ ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.
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