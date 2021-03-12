Esenyurt’ta hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Esenyurt’ta özel bir hastanede bir aydır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki şahsın vefat etmesi üzerine yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. Polis hastane ve çevresinde sağlıkçıları koruma amaçlı tedbir alırken, hasta yakınlarının tehdit dolu sözleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
“O odadan çıkacaksın”Hastane içerisinde yaşanan anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vefat eden hastanın yakınının doktora “O odadan çıkacaksın” dediği duyuldu. Hastanın yaklaşık 30 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü, bugün fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastane yaşanan olayı üzücü olarak değerlendirdi.