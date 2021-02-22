Esenyurt’ta hava destekli dev asayiş uygulaması

Esenyurt’ta 20 noktada 180 polisin katılımıyla dev asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamalarda durdurulan araçlar didik didik arandı, şüphelilere GBT taraması yapıldı.Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Esenyurt ilçesinde çalıntı motor ve şüpheli araçlar üzerine uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Esenyurt’un en işlek noktalarında denetimler gerçekleştirildi. 20 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.