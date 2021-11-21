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Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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