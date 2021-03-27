Esenyurt’ta inşaattan demir hırsızlığı kamerada

Esenyurt’ta daha öncede polis tarafından yakalanıp mahkeme tarafından serbest bırakılan hırsızlık şüphelileri bir inşaattan malzeme çaldıktan sonra yine yakalandı ve yine mahkemece serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasındaŞüphelilerin hırsızlık gerçekleştirdiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetle gelen şüphelilerin malzemeleri çalmaları ve kaçmaları yer aldı. Bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde ise şüphelilerin kaçarken vatandaşların tepki göstermesi görüldü.