Esenyurt’ta izinsiz kesilen ağaç ortalığı savaş alanına çevirdi

Esenyurtta bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlarla binada çalışan işçilerin birbirine girdiği olayda tekme ve yumruklar konuştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Uçan tekmeler güvenlik kamerasındaKavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı. Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldılar. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.