Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın

Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameralara böyle yansıdı.
Baskın anı kamerada
İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı