Esenyurt’ta kafeye kumar operasyonu

Esenyut’ta kumar oynandığı öne sürülen bir kafeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kafedeki 24 şahsa toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.50 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kafe olarak işletilen bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda kumar oynanmadığı ancak içerde bulanan şahısların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. İçeride bulunan 24 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine muhalefetten 3 bin 150 TL’şer lira olmak üzere toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesildi. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.