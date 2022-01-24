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Esenyurt’ta karda kayan araç önce arabaya, sonra direğe çarptı

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İstanbul Esenyurt’ta karla kaplı zeminde kayan araç, bir başka araca ve ardından aydınlatma direğine çarptı.

Esenyurt’ta karda kayan araç önce arabaya, sonra direğe çarptı
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İstanbul Esenyurt’ta karla kaplı zeminde kayan araç, bir başka araca ve ardından aydınlatma direğine çarptı.

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İstanbul’da hafta sonu aralıkla kendisini gösteren kar yağışı, haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah yollara çıkan vatandaşlar, beyaza bürünmüş yollarla karşılaştı. Esenyurt Kıraç’ta da sabah saatlerinde karla kaplı yolda hareket etmeye çalışan bir araç kaydı. Kaymanın etkisiyle araç önce başka bir araca, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

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