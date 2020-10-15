Esenyurt’ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan karı kocayı düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi gören erkek, yakalanacağını anlayınca karısını bırakarak kaçmaya çalıştı.
V.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 900 Dolar ele geçirildi. Savcılık izni ile sitede bulunan evde yapılan aramada ise 7 adet farklı markalarda tabanca, bir buçuk kilo metamfetamin, 7 adet cep telefonu, çok sayıda gramaj poşeti ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi