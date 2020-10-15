banner3088

Esenyurt’ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN KARI KOCAYI DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI. POLİSİ GÖREN ERKEK, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KARISINI BIRAKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI.

Esenyurt’ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan karı kocayı düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi gören erkek, yakalanacağını anlayınca karısını bırakarak kaçmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir sitede ikamet eden ve birçok benzer suçtan sabıkası olan V.A. ve G.N.A. çiftini takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çifti bir hafta boyunca takip eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Evlerinin yakınında durdurulan çifte üst araması yapılmak istendi. Bu sırada yakalanacağını anlayan V.A, karısını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis yaşanan kovalamaca sonucunda V.A.’yı gözaltına aldı.

V.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 900 Dolar ele geçirildi. Savcılık izni ile sitede bulunan evde yapılan aramada ise 7 adet farklı markalarda tabanca, bir buçuk kilo metamfetamin, 7 adet cep telefonu, çok sayıda gramaj poşeti ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3197