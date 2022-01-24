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Esenyurt’ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

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Esenyurt’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Esenyurt’ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı
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Esenyurt’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Marketin önünde duran vatandaşlar hızla üzerlerine gelen arabadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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