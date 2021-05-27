Esenyurt’ta kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular

Esenyurt’ta araç kiralama firmasından otomobil kiralayan şahıslar, arabayı firmaya geri teslim etmeyince araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahıslar yakalandıYaşanan olay sonrası Esenyurt Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen iki şahıs belirlenerek gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.