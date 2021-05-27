Esenyurt’ta kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular

Esenyurt’ta araç kiralama firmasından otomobil kiralayan şahıslar, arabayı firmaya geri teslim etmeyince araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular
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Esenyurt’ta araç kiralama firmasından otomobil kiralayan şahıslar, arabayı firmaya geri teslim etmeyince araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

?Olay, saat 23:45 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1189.Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, araç kiralama firmasından otomobil kiralayan Veysi Çelik ve Mehmet Çelik, kiraladıkları otomobili firmaya geri teslim etmeyince araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırı sonucu iki kişi bacağından yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.

Şahıslar yakalandı

Yaşanan olay sonrası Esenyurt Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen iki şahıs belirlenerek gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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