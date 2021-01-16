Esenyurt’ta kısıtlama günü şoke eden olay

Esenyurt’ta kısıtlama günü kepengi kapalı olan berber dükkanı, yan dükkanda bulunan çiğköfteciden açtığı kapıyla içeriye müşteri aldı. Berber dükkanına gelen polis ekipleri, 4 kişi hakkında kurallara uymamaktan toplam 13 bin 876’şar lira para cezası tutanağı düzenledi. İşyerleri mühürlenirken berber, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı?" dedi.
Bahanesi pes dedirttiKısıtlama günü yasak olduğu halde içeriye müşteri alıp hizmet veren berber ise " Dükkan zaten kapalı bak açık mı? Biz zaten mecburen kapatıyoruz. Ben de bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz. Siz de benim kadar kira verseniz" dedi.