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Esenyurt’ta kısıtlamayı ihlal edip sanal kumar oynatılan ruhsatsız işyerine baskın

Esenyurt’ta kısıtlama günü ruhsatız bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis, 17 kişiye toplam 48 bin 308 lira para cezası keserken, iş yeri ise mühürlendi.

Esenyurt’ta kısıtlamayı ihlal edip sanal kumar oynatılan ruhsatsız işyerine baskın
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Esenyurt’ta kısıtlama günü ruhsatız bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis, 17 kişiye toplam 48 bin 308 lira para cezası keserken, iş yeri ise mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Yeşilkent Mahallesi’ne bir iş yerinde kısıtlama günü kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, içeride sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sanal tombala yönetimiyle kumar oynandığı tespit etti. İçeride bulunan 17 kişiye pandemi kurallarını hiçe saydıkları gerekçesiyle toplan 48 bin 308 lira para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri de mühürlendi.
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