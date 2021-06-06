Esenyurt’ta kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir ara sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce bir vatandaşa ardından bir binanın duvarına çarptı. Kamyonetin çarptığı şahıs hafif şekilde yaralanırken, duvarda bulunan doğalgaz saati hasar görünce vatandaşlar panik yaşadı.
Yaşanan anları anlatan görgü tanığı, “Evde oturuyorduk bir gürültü geldi. Cama çıktık baktık arkadaşlar kaza yapmış. 4 kişi arkada oturuyordu 2 kişi öndeydi. Ondan sonra baktık birisi hafif yaralıydı kendisini yere attı. Doğalgaz sesleri geldi biz o arada panik yaptık” dedi.Ferhat Akağaç isimli görgü tanığı bir diğer vatandaş ise, “Plakası yok deneme sürüşü yapıyormuş. Virajı alamayıp apartmana çarpıyor. Doğalgaz saatini de patlattı. 1 kişi var yaralı onu da ambulans götürdü” diye konuştu.