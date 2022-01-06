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Esenyurt’ta korku dolu anlar

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Esenyurt’ta bir cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan şahsı altına alıp iş yerinin demir kapısına daldı. Sürücü ve yaya ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta korku dolu anlar
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Esenyurt’ta bir cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan şahsı altına alıp iş yerinin demir kapısına daldı. Sürücü ve yaya ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam 20:00 saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan bir adama çarptı. Hızını alamayan sürücü, bir iş yerinin demir kapısına çarparak durabildi. Olayda, araç sürücüsü ve kaldırımda telefonla konuşan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki şahıs çevre hastanelere kaldırıldı. İş yerinin demir kapısı da yerinden sökülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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