banner3088

Esenyurt’ta korku dolu anlar

İSTANBUL ESENYURT’TA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMURUN ARDINDAN KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. PINAR MAHALLESİ’NDE BİRÇOK EVİN BODRUM KATI SULAR ALTINDA KALIRKEN, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BİR KADIN İSE SEL SULARINA KAPILDI.

Esenyurt’ta korku dolu anlar

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı. Pınar Mahallesi’nde birçok evin bodrum katı sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı.

İstanbul’da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadını o esnada orada bulunan bir adam kurtardı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt’ta...
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt’ta...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3551

banner3211