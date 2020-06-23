İstanbul’da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadını o esnada orada bulunan bir adam kurtardı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt’ta korku dolu anlar
İSTANBUL ESENYURT’TA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMURUN ARDINDAN KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. PINAR MAHALLESİ’NDE BİRÇOK EVİN BODRUM KATI SULAR ALTINDA KALIRKEN, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BİR KADIN İSE SEL SULARINA KAPILDI.
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