banner4357

Esenyurt’ta korkutan yangın

banner4243

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bodrumda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarılırken, kedilerden birisi öldü.

Esenyurt’ta korkutan yangın
banner3909

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde 4 katlı bir aparmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bodrumda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarılırken, kedilerden birisi öldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler kısa sürede olaya yerine gelerek yangını söndürdü. Bodrumda saklanan ve dumandan etkilenen 3 yavru kedi itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru kedilerden 2’si müdahalenin ardından kurtarılırken birisi öldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’daki metroda meydana gelen patlamanın...
Eyüpsultan’daki metroda meydana gelen patlamanın...
  1. ASAYİŞ

banner3552

banner4321

banner3841