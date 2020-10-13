banner3088

Esenyurt’ta korkutan yangın

ESENYURT’TA 6 KATLI BİR BİNANIN 5'İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Esenyurt’ta korkutan yangın

Esenyurt’ta 6 katlı bir binanın 5’inci katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 16:00 sıralarında Çınar mahallesi 1609 Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı binanın 5’inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken evin içini bir anda duman kapladı. Evin içindeki vatandaşlar panikle dışarıya kaçarken, mahalleli ise sokağa döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cristiano Ronaldo, korona virüse yakalandı.
Cristiano Ronaldo, korona virüse yakalandı.
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211