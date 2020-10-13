Esenyurt’ta korkutan yangın

Esenyurt’ta 6 katlı bir binanın 5’inci katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
ESENYURT’TA 6 KATLI BİR BİNANIN 5'İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Esenyurt’ta 6 katlı bir binanın 5’inci katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.