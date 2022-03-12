Esenyurt’ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı

Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir araç ambulansa çarparken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle yokuş yukarı çıkamayan ambulans yolda kaldı. Bu sırada yokuş aşağı inen 16 ARP 457 plakalı araç kayarak bir taksiye çarptı. Taksi ise çarpmanın etkisiyle ambulansa çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralı olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kazadan sonra bir vatandaşın hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.