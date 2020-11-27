Esenyurt’ta minibüste 14 yerine 41 yolcu çıktı

Esenyurt’ta, trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Türkiye genelinde korona virüs vakalarında artış yaşanmasıyla beraber polis ekiplerinin alınan kurallara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri denetim noktasına yaklaşırken ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23’ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü. Korona virüs yasaklarını hiçe sayan sürücüye 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.