banner3088

Esenyurt’ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

banner3457

ESENYURT’TA EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNARKEN MİNİBÜS ÇARPAN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Esenyurt’ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta evinin önünde oyun oynarken minibüs çarpan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İncirtepe Mahallesi 245’inci Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G. (7) oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre sokağa giren minibüs E.G.’yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucağına aldı. Önce yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edilmişti. 7 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner2252

banner3212

banner3196