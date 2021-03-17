Esenyurt’ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın

Esenyurt’ta Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen uyuşturucu çetesinin evine baskın düzenlendi. Yapılan baskında bavulların içinde değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 16 kilogram bonzai yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 5 yabancı uyruklu şüpheliden 4’ü tutuklandı.
5 kişi gözaltına alındıYapılan operasyon sonucunda 1’i kadın olmak üzere 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.