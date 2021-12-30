Esenyurt’ta öğrencilerin "minibüs sürücüleriyle" imtihanı

Esenyurt’ta dolmuş sürücülerinin daha ucuza seyahat ettikleri gerekçesiyle okula giden öğrencileri araçlarına almadıkları iddia edildi. Minibüsçüler yüzünden okulda devamsızlık sorunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, “bu kadar vicdansızlık olamaz” diye isyan etti.

Esenyurt’ta iddiaya göre, okula gitmek için sabahın ilk saatlerinde yollara düşen öğrenciler, saatlerce minibüslerin kendilerini okula götürmelerini bekliyor. Minibüslere el kaldıran öğrenciler, çoğu zaman alınmayarak insaflı bir minibüs sürücüsünün gelmesini bekliyor. Çoğu zaman okula geç kalan öğrenciler ise bu duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

“5 gündür üst üste yok yazılıyorum”

Yaşadığı zorlukları dile getiren bir orta okul öğrencisi, “Sabah 06.20’de evden çıktım. 4 tane dolmuş geçti kolum koptu durmadılar. Sonra eve döndüm annemi çağırdım. Onunla birlikte geldik el kaldırdı direk durdular. Yetişkin olunca alıyorlar öğrenci olunca almıyorlar. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Ben 5 gündür üst üste yok yazılıyorum okulda. Yetkililer bir çözüm bulmalı” dedi.

Bir başka öğrenci ise, “Öğrenciyiz diye durmuyorlar. 9 gün devamsızlığım oldu. Dolmuş sayısının artmasını ve bizi almalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Dolmuş sürücü: "Almamazlık yapmıyoruz"

Bir dolmuş sürücüsü ise, "Buradan öğrencilere de söylüyorum. Binerken parası da yoksa paralarını söyleyesin. Yolcu ayrımı yapmıyoruz. Binsinler düzgün paralarını versinler. Çoğu öğrenci parasını vermiyor. Almamazlık yapmıyoruz. Bazıları video çekiyor. Biz de arkaya sıkışıyoruz. Ondan alamıyoruz. Bilerek yaptığımız şey değil. Biz kendi cebimizden para koyuyoruz buraya. Zaten kendini bilen biriyse almamazlık yapmaz" dedi.

Öte yandan bir minibüs sürücünün kendisine el kaldıran öğrencileri görmezden gelmesi ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.