Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı’nda bulunan taksi durağında çıkan kavgada ağır yaralanarak hayatını kaybeden Cengiz ve Yavuz Dayanmaz kardeşler, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Olayda öldürülen bir diğer kişi Sinan Öztürk’ün cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildiği öğrenildi.
Esenyurt’ta öldürülen taksici kardeşler, son yolculuğuna uğurlandı
ESENYURT’TA DÜN TAKSİCİLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN CENGİZ VE YAVUZ DAYANMAZ, SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDI.
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