Esenyurt’ta oto galeride silah ticaretine polis operasyonu: 4 gözaltı

Esenyurt’ta polis, oto galeride aynı aileden 4 kişinin yasadışı silah alış satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 3 iş yeri ve 3 ikamette yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi.

Esenyurt’ta oto galeride silah ticaretine polis operasyonu: 4 gözaltı
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Esenyurt’ta polis, oto galeride aynı aileden 4 kişinin yasadışı silah alış satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 3 iş yeri ve 3 ikamette yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden olan 4 kişinin 3 iş yeri ve 3 ikamette bulunan işyerinde yasadışı bir şekilde silah alış ve satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aralarında oto galerilerin de bulunduğu adreslerde aramalar gerçekleştirdi. Operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Şahıslar mahkemeye sevk edildi.
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