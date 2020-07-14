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Esenyurt’ta otomobilin çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti

ESENYURT’TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 22 YAŞINDAKİ ALİ ÇEKİNMEZ’E OTOMOBİL ÇARPTI. HASTANEYE KALDIRILAN ÇEKİNMEZ HAYATINI KAYBEDERKEN, FECİ KAZA SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Esenyurt’ta otomobilin çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez’e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Çekinmez hayatını kaybederken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenyurt Gökevler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Çekinmez yolun karşısına geçmek istediği esnada S.A.’nın kullandığı araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekinmez’i Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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