Esenyurt’ta polisin ceza yazmasına sinirlenen şoför minibüsü tekmeledi

Esenyurt’ta polis ekipleri, bir minibüs şoförüne ayakta yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yazdı. Ayakta yolcu taşımadığını iddia eden şoför sinirlenerek minibüsü tekmeledi.
Polislere tepki gösteren şoför kural ihlali yapmadığını, ayakta yolcu taşımadığını iddia etti. Bir annenin küçük çocuğunu koltuğa oturtarak kendisinin ayakta durmayı tercih ettiğini söyleyen şoför bunun sorumlusunun kendisi olmadığını belirtti. Polis ekiplerinin ceza yazmasına sinirlenen minibüs şoförü arabayı tekmeledi. Şoförün sinirini arabadan çıkartmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.