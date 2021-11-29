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Esenyurt’ta rezidanstan düşen parçadan son kıl payı kurtuldular

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Esenyurt’ta şiddetli rüzgarda 2 kişi, bir rezidansın çatısından düşen büyük parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt’ta rezidanstan düşen parçadan son kıl payı kurtuldular
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Esenyurt’ta şiddetli rüzgarda 2 kişi, bir rezidansın çatısından düşen büyük parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı. Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir rezidansın çatısından düşen büyük parçadan yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büyük bir parçanın vatandaşların kaldırımdan geçmesinden hemen sonra yere düşmesi görülüyor.

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