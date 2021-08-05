Esenyurt’ta sahte para operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Esenyurt’ta lüks bir rezidansa düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin depoya yaptığı operasyon anı ise kameralara yansıdı.
Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve kesinleşmiş cezası bulunan R.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon anı kameradaEsenyurt’ta lüks bir rezidansa matbaa kurarak sahte para üretimi yapılan rezidansa yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ş.,’nin daha önce farklı kimlikler kullanarak, farklı kişiler adına kira sözleşmeleri düzenlediği öğrenildi.