Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sanal bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerini basan ekipler, şahısların bilgisayar üzerinden sanal olarak tombala oynadıklarını tespit etti. İş yerinde bulunan şahıslara 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, 5 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayara da el konuldu.İş yeri sahibi Ö.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt’ta "sanal bahis" operasyonu
ESENYURT'TA POLİS EKİPLERİ, SANAL BAHİS OYNATAN BİR İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLEDİ. BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN KUMAR OYNAYAN ŞAHISLARA 6 BİN 125 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.
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