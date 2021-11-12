Esenyurt’ta seyir halindeki ticari taksi yandı

Esenyurt’ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurt’ta seyir halindeki ticari taksi yandı
banner3909
banner4336

Esenyurt’ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Piri Reis Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki bir ticari takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından bir anda alevler yükselen taksici, kendini güçlükle dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul merkezli 2 ilde kredi kartı dolandırıcılığı...
İstanbul merkezli 2 ilde kredi kartı dolandırıcılığı...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4321

banner3841