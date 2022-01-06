Esenyurt’ta şiddetli rüzgar trafik lambası direğini devirdi

Esenyurt’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir trafik lambası direği park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Esenyurt’ta etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üstündeki bir direk devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle trafik ışıklarının olduğu direk özel bir hastanenin olduğu otoparktaki 2 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarında sallanan diğer direkler de görüntülendi.