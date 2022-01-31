banner4556

Esenyurt’ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü

banner4336

Esenyurt’ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahsın, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

Esenyurt’ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü
banner4583

Esenyurt’ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahsın, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

Olay öğlen saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanmıştı. Bir şahıs tanımadığını ileri sürdüğü bir başka adam tarafından sokak ortasında silahla ayağından vurulmuştu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polisin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

banner4575

Silahla vurup yerde videosunu çekti

Olaydan sonra adamı bacağından vuran şahsın yerde yaralı haldeyken videosunu çektiği ortaya çıktı. Olayın nedeni araştırılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En güzel meteorolojik fotoğraflar yarışıyor
En güzel meteorolojik fotoğraflar yarışıyor
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349