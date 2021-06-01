Esenyurt’ta sokak ortasında demir sopalı kavga kamerada

Esenyurt’ta Suriyeli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada demir sopalar kullanıldı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta sokak ortasında demir sopalı kavga kamerada
banner3909

Esenyurt’ta Suriyeli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada demir sopalar kullanıldı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Suriyeli iki aile arasında sosyal medyada yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılaşan taraflar, birbirine girdi. Arabadan demir sopalar alan şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kavgaya tutuşan taraflar araçlarından demir sopalar alarak birbirine saldırıyor. Kavgada yerden sökülen kaldırım taşlarının da kullanıldığı görülüyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Meme kanserinin erkeklerde görülme oranı...
"Meme kanserinin erkeklerde görülme oranı...
  1. SAĞLIK

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841