Esenyurt’ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada

Esenyurt Meydan’ında taksi durağında çıkan silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan ağır şekilde yaralanan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 3 yaralının ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

Esenyurt Meydanı’nda taksi durağında meydana gelen silahlı kavga’da anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde grupların önce taksi durağı önünde kavga ettikleri görülüyor. Çevredeki vatandaşların önce şaşkın bakışlarla kavgayı izlediği görüntülerde silahların patlamasının ardından vatandaşların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerde bir şahsın elinde tüfek diğer elinde ise sopa olduğu görülüyor. Elinde tüfek olan şahsın kendisini tutmaya çalışanlara rağmen silahla ateş açmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan olayda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Öztürk ile Cengiz Dayanmaz’ın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Silahlı kavgada yaralanan 3 şahsın ise tedavilerine devam ettiği kaydedildi.