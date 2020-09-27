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- Esenyurt’ta taksici cinayetlerinden sonra flaş gelişme

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu.

- Esenyurt’ta taksici cinayetlerinden sonra flaş gelişme

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan’da bulunan taksi durağında yaşanmıştı. Silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde aralarında kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil, toplam 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı asıldı.

(MD-ZA-
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Esenyurt’ta taksici cinayetlerinden sonra flaş...
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