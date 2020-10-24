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Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

ESENYURT’TA BAŞKA BİR İLÇEDEN GELEREK SİTENİN ÖNÜNDEN YOLCU ALAN TAKSİCİ, SİTE İÇİNDEKİ TAKSİ DURAĞINDAKİLER TARAFINDAN SOPA İLE DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darp edilip bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi. Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Taksicinin dövülme anı kamerada

Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darp edilmesi yer aldı.

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