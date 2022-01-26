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Esenyurt’ta taksicinin turistle imtihanı kamerada

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İstanbul Esenyurt’ta kar nedeniyle taksinin yolda kalmasına sinirlenerek ücreti vermeyen turist kadınla taksici arasında sözlü tartışma çıktı. Parasını alamayan sürücü ise duruma isyan etti.

Esenyurt’ta taksicinin turistle imtihanı kamerada
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İstanbul Esenyurt’ta kar nedeniyle taksinin yolda kalmasına sinirlenerek ücreti vermeyen turist kadınla taksici arasında sözlü tartışma çıktı. Parasını alamayan sürücü ise duruma isyan etti.

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İstanbul’da etkili olan kar nedeniyle çok sayıda araç yollarda kalmıştı. Esenyurt’ta turist kadını alan taksici, bir süre sonra yolda kaldı. Aracın yolda kalmasına sinirlenen turist kadın, ücreti ödemeden araçtan indi. Kadının ardından taksiden inen şoför, ücreti istedi. İkili arasında ücret tartışması çıktı. Valizini alan turist kadın, taksicinin ısrarlarına rağmen ücreti vermeden oradan ayrılırken, sürücü ise bu duruma isyan etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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