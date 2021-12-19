Esenyurt’ta terlik ve kova çalan kadın kameralara yansıdı

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, ucuzluk pazarına müşteri kılığında girerek terlik ve çöp kovası çaldı. Yaşanan olay sonrası dükkan sahibi "istese verirdim" derken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi üzerinde bulunan bir ucuzluk pazarında gerçekleşti. İddialara göre, yaşlı bir kadın müşteri kılığında dükkana girerek terlik ve çöp kovası çaldı. Ucuzluk pazarının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının eşyaları aldıktan sonra dükkandan çıkararak gözden kaybolduğu görüldü.

“İhtiyacım var deseydi verirdim”

Durumu güvenlik kamerasında izleyerek fark ettiğini söyleyen dükkan sahibi Mücahit Memur, “Yaklaşık 13.00 civarıydı ve kasadaydım, müşteriye bakıyordum. Dışarıdan birinin malzeme aldığını fark ettim ama emin olamadım. Müşteri olduğunu düşündüm. Güvenlik kamerasına baktığımda ise kadının çantasından poşet çıkararak terlik, çöp kovası koyduğunu ve çıkıp gittiğini gördüm. Peşinden gittim ancak yetişemedim. ‘İhtiyacım var’ deseydi verirdim. Ev ihtiyacı sonuçta, dün de kalem çalmaya çalışan bir çocuk yakalamıştım. Ona da ihtiyacı olduğunu söylese vereceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini polise verdiğini söyleyen dükkan sahibi Memur, şikayetçi olmayı düşündüğünü söyledi.