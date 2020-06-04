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Esenyurt’ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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ESENYURT'TA KANALİZASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA TOPRAK ALTINDA KALAN BİR İŞÇİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI.

Esenyurt’ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Esenyurt’ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Karakoca (54) yaşındaki işçi bir sitenin kanalizasyon çalışması için açılan çukuruna girdi. Toprağın göçmesiyle çukurda kalan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin çalışması ile kısa sürede toprak altından çıkarılan Karakoca, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili konuşan görgü şahidi bir vatandaş, "Buraya kanal bağlantısı yapılıyordu. Şu an da durumu iyi. Bizim hanım geçerken görmüş adamın kolu havadaymış" dedi.

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