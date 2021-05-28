Esenyurt’ta trafik kazası: 2 yaralı

Esenyurt Abdi İpekçi Caddesi’nde iki otomobilin karıştığı kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasından Abdi İpekçi Caddesi’ne doğru seyir halinde bulunan Bilal Y. kontrolündeki 34 SG 0614 plakalı Renault marka otomobile, Sema K. kontrolündeki 34 NR 6846 plakalı başka bir Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, yol kenarına savruldu. Araçların yol kenarına savrulmasıyla, Sema K. ve diğer araçta bulunan Baran Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki yaralıları dışarı çıkartarak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Bilal Yılmaz, “Ben şu köşeden aracın burnunu çıkardım. Hanımefendi vurunca arabayı bu tarafa çekmek zorunda kaldım. Sağa kıramadım çünkü önümde araba vardı. Direk buraya yapıştık zaten. Oğlum yaralı o da şuan hastanede. Diğer araçta da sürücü arkadaşımız yaralı” dedi.

Yaşanan kazanın görgü tanıklarından Koray Canbaz, “Beyaz araç süratliydi. Siyah araç da sokağa girecekti. Çarpışma oldu. Yaralamalı bir kaza oldu. Burada okul olduğu için araçların biraz daha yavaş geçmesi gerekiyor. Siyah aracı kullanan bayan yaralandı” şeklinde konuştu.