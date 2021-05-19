Esenyurt’ta tünel kapatan magandalar yakalandı

Esenyurt’ta sokağa çıkma yasağına hiçe sayarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan ve tüneli kapatarak trafiği tehlikeye düşüren gençler yakalanarak cezai işlem uygulandı.Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için İstanbul’un Esenyurt ilçesinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tüneli kapatmıştı. Bununla da yetinmeyip son ses müzik dinleyip çevreye rahatsızlık vermiş, hatta seyir halindeki araçlardan sarkarak yürekleri ağızlara getirmişti. Gençlerin tehlikeli eğlencesinin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 34 UN 6443 plakalı araç sürücüsü A.G. ve 34 CBE 354 plakalı araç sürücüsü A.S. isimli şahısların eğlencede yer aldığı tespit edildi. Yakalanan şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçlarından adli işlem ve toplamda iki şahsa 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.