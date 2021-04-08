Esenyurt’ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı. Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çocuk annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan minik çocuğun yakını, “Durumu iyi. Oynarken düşmüş” dedi.