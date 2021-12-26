banner4556

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıs parkta ölü bulundu

banner4336

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu.

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıs parkta ölü bulundu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu.

banner4575

Olay, akşam saat 18.00’da Güzelyurt Mahallesi 2070 Sokak üzerinde bulunan parkta gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta yaşayan yabancı uyruklu F.İ.(20) park içinde kaldığı bankın üstünde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Gencin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise F.İ.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken polis ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İrfan Can Kahveci ıslıklandı
İrfan Can Kahveci ıslıklandı
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321