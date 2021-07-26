Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, taksiye ücret vermemek için ortalığı birbirine kattı. Bir binanın bahçe duvarından balkona atlayan şahsın baygın numarası da yaptığı anlarda vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan olayları anlatan Burak Dilekli isimli şahıs vatandaş ise, “Mahalleli onu toplayıp polise teslim etti. Taksici darp etmedi. Polise de zorluk çıkardı. Kaçarken balkona düştü” dedi.
Balkona atladı baygın numarası yaptıAfrikalı şahsın taksiciden kaçarak bir binanın bahçe duvarından balkona atladığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın atlaması ve sonrasında baygın numarası yapması görüldü.