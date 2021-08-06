banner4352

Esenyurt’ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı

banner4243

Esenyurt’ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Esenyurt’ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı
banner3909

Esenyurt’ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Akşemsettin Mahallesi’nde saat 12.15 sıralarında bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıkmıştı. Çıkan yangına kent genelinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrece öteden de görülmüştü. İtfaiye ekiplerinin 5 saattir müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan deponun son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, deponun harabeye döndüğü görüldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atalanta, milli oyuncu Merih Demiral’ı kadrosuna...
Atalanta, milli oyuncu Merih Demiral’ı kadrosuna...
  1. SPOR

banner4391

banner4324

banner3841