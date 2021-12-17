Esenyurt’ta yangında ölen 4 çocuk gözyaşları içinde defnedildi

Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında ölen 4 çocuğun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Esenyurt’ta Üçevler Mahallesi 887’nci Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında anne, yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı atmış ve yardım istemişti. Geriye kalan 4 çocuğu ise alevlerin arasında kalarak can vermişti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş, sağlık ekipleri ise dairede kalan Ahmet (10), Besme (9), Şahin (4) ve Selva Al Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri aileye teslim edilmişti.

Cenazeye yaralı kurtulan anne Fatma Al Hammud ile aile yakınları katıldı

Cenazeler, gözyaşları içinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii’ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra çocukların cenaze namazları tek tek kılındı. Namazın ardından cenazeler, gözyaşları içinde Silivri Gümüşyaka Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.