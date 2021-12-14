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Esenyurt’ta yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

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Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Feci olayda hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Esenyurt’ta yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu
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Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Feci olayda hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelmişti. Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun isimleri belli oldu. Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin; Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) olduğu öğrenildi. Anne Fatma Hammud (39) ve Sakkar Hammud(2) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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